В Перми за первую неделю октября снесли 23 незаконных торговых объекта

В Перми за первую неделю октября демонтировали 23 незаконных торговых объекта. Больше всего павильонов и лотков убрали в Индустриальном и Свердловском районах, сообщила пресс-служба администрации Перми.
«Продолжается плановая работа по демонтажу незаконных нестационарных торговых объектов. За первую неделю октября в Перми ликвидировано 23 таких объекта, размещенных с нарушениями установленных правил», — сказано на сайте мэрии.
Наибольшее количество демонтированных НТО зафиксировано в Индустриальном и Свердловском районах — по 6 объектов в каждом. В этих районах убрали незаконные лотки, павильоны и киоски, расположенные на улицах Братьев Игнатовых, Леонова, Космонавтов, Революции, Куйбышева и других.
В остальных районах города также проводилась активная работа: в Ленинском районе демонтировали три объекта, в Мотовилихинском, Кировском и Дзержинском — по два объекта, в Орджоникидзевском районе и поселке Новые Ляды — по одному объекту.
Ранее в Перми активно проводились работы по сносу аварийных домов: с начала 2025 года в городе демонтировали 92 таких здания, в основном в Кировском районе. Освобожденные территории планируется использовать для нового строительства и социальных объектов. Демонтаж незаконных торговых объектов и аварийного жилья проводится в рамках городской программы по благоустройству и развитию городской среды.
