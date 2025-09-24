Около сотни аварийных домов снесли в Перми

В Перми с начала 2025 года снесли более 90 аварийных домов. Больше всего таких зданий находилось в Кировском районе. Об этом сообщает городская администрация.
«Снесено 92 аварийных дома с начала 2025 года. Расселенные многоквартирные дома демонтируют в рамках региональных и муниципальных программ, а освободившиеся территории планируется использовать под новое строительство или социальные объекты», — говорится на сайте мэрии.
Наибольшее количество снесенных домов приходится на Кировский район (39 зданий). В других районах показатели следующие: Дзержинский — 14, Мотовилихинский — 16, Свердловский — 10, Индустриальный и Орджоникидзевский — по 10, Ленинский — 3.
Работы выполняются специализированной техникой МУП «Полигон». На семи объектах демонтаж и вывоз мусора продолжаются. В 2024 году количество снесенных аварийных домов составило более 120.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми дома, расположенные на улице Нефтяников недалеко от нового зоопарка, пойдут под снос. Минимущество Пермского края утвердило перечень зданий для сноса в рамках проекта комплексного развития территории «Автовокзал». В список вошли 11 объектов, включая старое здание автовокзала, офисы перевозчика и аварийный жилой дом.
