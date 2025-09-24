24 сентября 2025

Около сотни аварийных домов снесли в Перми

В Перми с начала 2025 года демонтировали 92 аварийных дома
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жильцов аварийных домов расселили или выплатили им компенсацию
Жильцов аварийных домов расселили или выплатили им компенсацию Фото:

В Перми с начала 2025 года снесли более 90 аварийных домов. Больше всего таких зданий находилось в Кировском районе. Об этом сообщает городская администрация. 

«Снесено 92 аварийных дома с начала 2025 года. Расселенные многоквартирные дома демонтируют в рамках региональных и муниципальных программ, а освободившиеся территории планируется использовать под новое строительство или социальные объекты», — говорится на сайте мэрии.

Наибольшее количество снесенных домов приходится на Кировский район (39 зданий). В других районах показатели следующие: Дзержинский — 14, Мотовилихинский — 16, Свердловский — 10, Индустриальный и Орджоникидзевский — по 10, Ленинский — 3.

Работы выполняются специализированной техникой МУП «Полигон». На семи объектах демонтаж и вывоз мусора продолжаются. В 2024 году количество снесенных аварийных домов составило более 120.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми дома, расположенные на улице Нефтяников недалеко от  нового зоопарка, пойдут под снос. Минимущество Пермского края утвердило перечень зданий для сноса в рамках проекта комплексного развития территории «Автовокзал». В список вошли 11 объектов, включая старое здание автовокзала, офисы перевозчика и аварийный жилой дом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми с начала 2025 года снесли более 90 аварийных домов. Больше всего таких зданий находилось в Кировском районе. Об этом сообщает городская администрация.  «Снесено 92 аварийных дома с начала 2025 года. Расселенные многоквартирные дома демонтируют в рамках региональных и муниципальных программ, а освободившиеся территории планируется использовать под новое строительство или социальные объекты», — говорится на сайте мэрии. Наибольшее количество снесенных домов приходится на Кировский район (39 зданий). В других районах показатели следующие: Дзержинский — 14, Мотовилихинский — 16, Свердловский — 10, Индустриальный и Орджоникидзевский — по 10, Ленинский — 3. Работы выполняются специализированной техникой МУП «Полигон». На семи объектах демонтаж и вывоз мусора продолжаются. В 2024 году количество снесенных аварийных домов составило более 120. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми дома, расположенные на улице Нефтяников недалеко от  нового зоопарка, пойдут под снос. Минимущество Пермского края утвердило перечень зданий для сноса в рамках проекта комплексного развития территории «Автовокзал». В список вошли 11 объектов, включая старое здание автовокзала, офисы перевозчика и аварийный жилой дом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...