Платформа с тканью покалечила пермячку

Текстильная компания в Чайковском выплатит 600 тысяч рублей сотруднице, которая получила тяжелую травму на производстве. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции труда региона.
«Чайковский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании компенсации морального вреда с ООО „Чайковская текстильная компания“ в пользу работницы, получившей тяжелую травму на производстве. В августе 2024 года аппаратчик аппретирования направлялась к своему рабочему месту, когда на нее скатилась платформа с тканью, соскользнувшая с проезжавшего электротягача»,— написано на сайте инспекции.
Расследование показало, что причиной несчастного случая стало нарушение требований безопасности работодателем, который не обеспечил должный контроль за состоянием территории и внутрифабричного транспорта. Суд взыскал с предприятия 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда пострадавшей работнице.
Ранее URA.RU рассказывало, что житель Пермского края получит два миллиона рублей за потеряю глаза. Несчастный случай произошел на территории АО «Серовский завод ферросплавов».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.