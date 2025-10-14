Имущество обратившегося к Путину генерала арестовали

Суд арестовал имущество и активы Кузнецова на 500 миллионов рублей
Суд арестовал имущество и активы Кузнецова на 500 миллионов рублей Фото:
новость из сюжета
Главный кадровик Минобороны РФ задержан по подозрению во взятке

Имущество и другие активы бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны РФ, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и связанных с ним лиц арестованы на сумму около 500 миллионов рублей. Об этом сообщил источник РИА Новости, знакомый с материалами уголовного дела о взяточничестве.

«Имущество и активы Кузнецова и аффилированных с ним лиц на общую сумму примерно 500 миллионов рублей арестованы», — уточнил источник. Решение об аресте имущества подтверждено в рамках иска Генеральной прокуратуры РФ о передаче активов Кузнецова и членов его семьи в доход государства.

Как ранее сообщал Следственный комитет РФ, Юрий Кузнецов подозревается в получении взятки в особо крупном размере в период с 2021 по 2023 год, когда он возглавлял 8-е управление Генштаба ВС РФ. По версии следствия, Кузнецов получил от предпринимателя из Краснодара Левы Мартиросяна земельный участок и здание на сумму 30,5 миллиона рублей за совершение действий в интересах бизнесмена. Позже сумма арестованных активов превысила изначальные оценки и составила полмиллиарда рублей. 

Кузнецов написал письмо президенту Владимиру Путину. В нем он якобы называет себя «невиновным, добросовестным, честным человеком»

