Свердловскую область накроют заморозки и ледяные дожди

В Свердловской области 14 октября ожидается переменчивая погода: после ночных заморозков днем в регион поступит теплый воздух, однако уже утром начнутся дожди, связанные с приближением холодного фронта. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин.
«За фронтом в регион поступит порция теплого воздуха... Дожди на холодном фронте начнутся уже во вторник утром с юго-запада области... Только к вечеру осадки достигнут центральных районов области, а в ночь на среду по северу и востоку области есть вероятность замерзающего/ледяного дождя», — сообщает синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Причиной нестабильной погоды станет прохождение атмосферного фронта, который сопровождается сменой воздушных масс. Днем фронт останется малоподвижным вдоль границы с Пермским краем.
Ночь на 14 октября в регионе сохранится холодной — в большинстве районов температура воздуха опустится до -5 градусов, особенно в северных и восточных территориях. Днем температура будет от +1 до +6 градусов, на крайнем юго-западе ожидается до +9, на северо-западе опуститься до нуля.
В Екатеринбурге будет облачно, вечером возможны дожди, днем столбики термометров покажут +3 градуса, ночью температура составит -1…+1. В течение дня ожидается юго-восточный и восточный ветер 5–10 метров в секунду, с порывами до 12–14 метров в секунду.
