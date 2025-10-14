На Земле обнаружили страшную аномалию

ЕКА зафиксировало опасную магнитную аномалию на Земле
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ученые обнаружили страшную аномалию
Ученые обнаружили страшную аномалию Фото:

Слабая область магнитного поля Земли, известная как Южно-Атлантическая аномалия, существенно увеличилась за последние годы. Об этом сообщало Европейское космическое агентство (ЕКА) по итогам нового исследования. По данным агентства, с 2014 года площадь аномалии выросла почти до половины территории континентальной Европы.

«Ученые обнаружили, что слабая область магнитного поля Земли над Южной Атлантикой, известная как Южно-Атлантическая аномалия, с 2014 года расширилась на площадь, составляющую почти половину площади континентальной Европы», — написали на сайте ЕКА. Причиной такого изменения ученые называют неравномерное расширение зоны ослабленного магнитного поля в сторону Африки.

В агентстве отмечают, что Южно-Атлантическая аномалия вызывает обеспокоенность не только среди специалистов в области космических исследований, но и среди операторов спутниковых систем и энергетических сетей. В зоне аномалии спутники подвергаются воздействию высоких доз радиации, что увеличивает риск сбоев в работе и может привести к поломкам критически важного оборудования.

По имеющимся данным, ученые фиксируют случаи отключения электроники на борту космических аппаратов, а также предупреждают о рисках для энергосистем, находящихся в регионе. Профессор геомагнитизма Крис Финли пояснил, что в районе Южной Атлантики происходят уникальные процессы, усиливающие ослабление магнитного поля.

В ходе 11-летних исследований специалисты зафиксировали ряд дополнительных изменений в магнитном поле Земли. В частности, было выявлено ослабление магнитного поля над северной частью Канады, а также смещения магнитных аномалий в западном и восточном направлениях. Хотя эти процессы остаются практически незаметными для широкой общественности, они способны существенно повлиять на работу электронной и технической инфраструктуры по всему миру, включая системы, используемые в авиации при выполнении полетов на больших высотах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Слабая область магнитного поля Земли, известная как Южно-Атлантическая аномалия, существенно увеличилась за последние годы. Об этом сообщало Европейское космическое агентство (ЕКА) по итогам нового исследования. По данным агентства, с 2014 года площадь аномалии выросла почти до половины территории континентальной Европы. «Ученые обнаружили, что слабая область магнитного поля Земли над Южной Атлантикой, известная как Южно-Атлантическая аномалия, с 2014 года расширилась на площадь, составляющую почти половину площади континентальной Европы», — написали на сайте ЕКА. Причиной такого изменения ученые называют неравномерное расширение зоны ослабленного магнитного поля в сторону Африки. В агентстве отмечают, что Южно-Атлантическая аномалия вызывает обеспокоенность не только среди специалистов в области космических исследований, но и среди операторов спутниковых систем и энергетических сетей. В зоне аномалии спутники подвергаются воздействию высоких доз радиации, что увеличивает риск сбоев в работе и может привести к поломкам критически важного оборудования. По имеющимся данным, ученые фиксируют случаи отключения электроники на борту космических аппаратов, а также предупреждают о рисках для энергосистем, находящихся в регионе. Профессор геомагнитизма Крис Финли пояснил, что в районе Южной Атлантики происходят уникальные процессы, усиливающие ослабление магнитного поля. В ходе 11-летних исследований специалисты зафиксировали ряд дополнительных изменений в магнитном поле Земли. В частности, было выявлено ослабление магнитного поля над северной частью Канады, а также смещения магнитных аномалий в западном и восточном направлениях. Хотя эти процессы остаются практически незаметными для широкой общественности, они способны существенно повлиять на работу электронной и технической инфраструктуры по всему миру, включая системы, используемые в авиации при выполнении полетов на больших высотах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...