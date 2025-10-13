ЦАХАЛ подтвердила передачу второй группы заложников в секторе Газа, среди которых уроженец Донбасса

Вторая группа заложников освобождена в Газе, среди них уроженец Донбасса
Уроженца Донбасса передали Красному Кресту вместе со второй группой заложников
Уроженца Донбасса передали Красному Кресту вместе со второй группой заложников
новость из сюжета
ХАМАС освобождает заложников в рамках сделки с Израилем

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о передаче второй группы освобожденных заложников представителям Красного Креста в секторе Газа. Об этом стало известно из официального сообщения пресс-службы ЦАХАЛ. В числе освобожденных — уроженец Донбасса Максим Харкин.

«По информации, предоставленной Красным Крестом, 13 похищенных ХАМАС израильтян были переданы Красному Кресту и направляются к силам Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности в Газе», — сказано в сообщении ЦАХАЛ. Оно опубликовано в telegram-канале армии обороны Израиля. Сообщается, что во второй группе находился уроженец Донбасса Максим Харкин.

Боевые действия в секторе Газа прекратились днем в пятницу, 10 октября. До этого ХАМАС и Израиль договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта. Согласно договоренностям, ХАМАС осуществит освобождение израильских заложников, тогда как израильская сторона выведет свои войска к установленной линии внутри сектора и организует освобождение из тюрем нескольких сотен палестинцев.

В результате сегодня утром была особождена первая группа израильских заложников. Красному Кресту были переданы Эйтан Мора, Матан Ангрест, Алон Охель, Гали Берман, Зив Берман, Омри Миран и Галя Гильбоа-Далаль.

