WSJ: Польша готовит население к самостоятельному отстреливанию беспилотников

Польские власти начали обучать гражданское население способам противодействия беспилотникам. Об этом сообщает одна из американских газет. По данным издания, в поселке Вырыки местные жители проходят специальные тренировки под руководством военных и муниципальных сотрудников.

«В Вырыках <...> Эва Яблонска, учитель физкультуры объясняет ученикам, как реагировать на беспилотники, а глава села начал проводить занятия по стендовой стрельбе по выходным», — пишет The Wall Street Journal (WSJ). Такое решение принято из-за якобы участившихся случаев появления беспилотников в приграничных районах.

Как уточнил глава Вырыки Бернард Блащук, власти намерены повысить готовность населения к самостоятельной защите. «Любой, кто в этом разбирается, сможет сбить дрон», — заявил Блащук. По его словам, к обучению привлекли инструкторов со стендовой стрельбой, а занятия проходят по выходным.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Славомир Ценцкевич заявил, что сейчас Польша фактически находится в состоянии войны. Как подчеркнул Ценцкевич, в европейских государствах происходят «гибридные атаки», организованные диверсантами. По мнению главы польской нацбезопасности, диверсанты, действующие на территории стран Евросоюза, осуществляли «гибридные атаки» — от использования беспилотников до попыток взлома критически важных объектов инфраструктуры.

