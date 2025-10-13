Чиновники в Южноуральске забросили кладбище, где похоронены участники войны

В городе Южноуральске Челябинской области местные жители пожаловались на плохое состояние кладбища в селе Летягино, где похоронены ветераны Великой Отечественной войны. Чиновники обещали привести в порядок кладбище в 2025 году, но год уже заканчивается, а работы еще даже не начинались, отметили активисты регионального отделения «Народного фронта».
«Чиновники Южноуральска забросили кладбище с захоронениями Великой Отечественной войны. Погост в селе Летягино порос сплошным кустарником и старыми деревьями, которые падают на могилы и разрушают памятники героев», — сообщили URA.RU активисты ОНФ.
Упавшее дерево сломало мемориал на могиле ветерана Великой Отечественной войны Григория Копылова. Его 76-летняя дочь второй год добивается выделения денег на наведение порядка на кладбище. В 2024 году она и другие жители обращались к главе Южноуральска Ярославу Куленко. И тогда получили ответ, что средства будут выделены в 2025 году, но сдвигов никаких нет. «Мой отец всю жизнь проработал на Южноуральской ГРЭС, был всегда на почете. В 2000 году был похоронен на кладбище в селе Летягино. Родственники ухаживают за могилой и содержат ее в хорошем состоянии, но само кладбище находится в ужасном состоянии. Никто за ним не ведет никакого надзора», — еле сдерживая слезы рассказала дочь ветерана.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Южноуральского городского округа. Ответ будет опубликован после получения.
