Губернатор Моор ответит на вопросы горожан в рамках прямой линии

Задать вопросы можно в комментариях главы региона в соцсетях
Губернатор Тюменской области Александр Моор 28 октября в 17:00 ответит на вопросы горожан в рамках прямой линии. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
«28 октября в 17:00 в моих аккаунтах в социальных сетях пройдет прямая линия. Отвечу на вопросы, которые волнуют жителей региона», — написал Моор.
Задать вопросы можно в комментариях главы региона в «ВКонтакте» и «Одноклассниках» или по телефону 122. Прямую линию будут транслировать в эфире тюменских телеканалов.
