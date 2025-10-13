13 октября 2025

Губернатор Моор ответит на вопросы горожан в рамках прямой линии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задать вопросы можно в комментариях главы региона в соцсетях
Задать вопросы можно в комментариях главы региона в соцсетях Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор 28 октября в 17:00 ответит на вопросы горожан в рамках прямой линии. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«28 октября в 17:00 в моих аккаунтах в социальных сетях пройдет прямая линия. Отвечу на вопросы, которые волнуют жителей региона», — написал Моор.

Задать вопросы можно в комментариях главы региона в «ВКонтакте» и «Одноклассниках» или по телефону 122. Прямую линию будут транслировать в эфире тюменских телеканалов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Тюменской области Александр Моор 28 октября в 17:00 ответит на вопросы горожан в рамках прямой линии. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. «28 октября в 17:00 в моих аккаунтах в социальных сетях пройдет прямая линия. Отвечу на вопросы, которые волнуют жителей региона», — написал Моор. Задать вопросы можно в комментариях главы региона в «ВКонтакте» и «Одноклассниках» или по телефону 122. Прямую линию будут транслировать в эфире тюменских телеканалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...