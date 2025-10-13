Пермский ученый назвал гриб, помогающий при онкологии

Гриб чага может применяться при лечении онкологии и эффективен при профилактике серьезных заболеваний. Чага богата различными веществами, которые помогают в борьбе с различными недугами, тонизируют и повышают иммунитет. О пользе чаги в беседе с URA.RU рассказала доцент кафедры химический технологий Пермского Политеха и кандидат фармацевтических наук Екатерина Баньковская.
«Лекарственные свойства чаги издавна известны в народной медицине Урала, Сибири, северных районов европейской территории России. Традиционно она использовалась в виде чаев при лечении туберкулеза, раковых заболеваний легких, печени и желудочно-кишечного тракта. Применяли чагу также в качестве обезболивающего и противовоспалительного средства. Водный настой чаги применяют в качестве симптоматического средства при различных злокачественных новообразованиях в тех случаях, когда исключены хирургическое вмешательство и лучевая терапия, при хронических гастритах с пониженной кислотностью, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, полипозе желудка и кишечника. Установлено, что в начальных стадиях развития рака препараты чаги могут задержать рост опухоли, уменьшают боли, улучшают общее самочувствие больных, но не являются радикальным средством лечения злокачественных образований», — рассказала Екатерина Баньковская.
По словам ученой, чага эффективна при лечении диабета II типа. Экспериментальные исследования показали, что полисахариды чаги предупреждают развитие физической усталости при больших нагрузках. «Чага обладает противовоспалительными, противоопухолевыми, иммуностимулирующими, гипогликемическими, гепатопротективными, противовирусными, радиопротективными свойствами», — подчеркнула Баньковская. Она отмечает, что процесс созревания чаги на деревьях длится около 30 лет. Созревший нарост имеет овальную или круглую форму с большим количеством мелких бугорков и трещин. После сбора чагу следует разделить на части и сушить при небольшой температуре. К примеру, зимой одна тонна чаги в сушилке, отапливаемой дровами, сушится до влажности 12% в течение 25 дней. На производствах после сушки чагу измельчают, а затем получают из этого вытяжку.
