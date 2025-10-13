13 октября 2025

В Перми выбрали подрядчика для проектирования ремонта здания госархива

Проектированием ремонта госархива Прикамья займется предприниматель из Ярославля
Стоимость заключаемого контракта составляет 6,3 млн рублей
Выполнением проектных работ по капитальному ремонту здания ГКБУ «Пермский государственный архив социально-политической истории» по итогам аукциона займется ИП Юлия Заварзина из Ярославля. Стоимость заключаемого контракта составляет 6,3 млн рублей.

«Подрядная организация приступит к разработке проектной документации 15 октября. Завершить все работы планируется до 25 декабря 2025 года», — сказано в техзадании на портале госзакупок. 

Подрядчику предстоит провести комплексное обследование технического состояния здания, систем вентиляции, а также выполнить инженерный анализ строительных конструкций. Помимо этого, необходимо провести испытания строительных материалов — в частности, оценить прочность бетона, параметры защитного слоя и диаметр арматуры, а также обследовать элементы вентиляционной системы.

Здание архива, располагающееся по адресу Екатерининская, 162, было введено в эксплуатацию в 1985 году. В семиэтажном сооружении хранится свыше одного млн томов архивных документов.

