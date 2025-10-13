В Перми выбрали подрядчика для проектирования ремонта здания госархива

Выполнением проектных работ по капитальному ремонту здания ГКБУ «Пермский государственный архив социально-политической истории» по итогам аукциона займется ИП Юлия Заварзина из Ярославля. Стоимость заключаемого контракта составляет 6,3 млн рублей.
«Подрядная организация приступит к разработке проектной документации 15 октября. Завершить все работы планируется до 25 декабря 2025 года», — сказано в техзадании на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит провести комплексное обследование технического состояния здания, систем вентиляции, а также выполнить инженерный анализ строительных конструкций. Помимо этого, необходимо провести испытания строительных материалов — в частности, оценить прочность бетона, параметры защитного слоя и диаметр арматуры, а также обследовать элементы вентиляционной системы.
Здание архива, располагающееся по адресу Екатерининская, 162, было введено в эксплуатацию в 1985 году. В семиэтажном сооружении хранится свыше одного млн томов архивных документов.
