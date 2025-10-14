Shot: маньяка, делавшего кукол из мертвых детей, могут выпустить из психбольницы

Маньяка Анатолия Москвина, известного как «нижегородский некрофил», могут выписать из психиатрической больницы №2 уже в течение ближайшего месяца. Об этом сообщают telegram-кеаналы. По их данным, руководство больницы собрало и подало в суд документы о переводе Москвина под опеку родственников.
«Нижегородского некрофила, делавшего кукол из мертвых девочек, собираются выписать из психбольницы. Анатолий Москвин может оказаться на свободе уже через месяц», — пишет telegram-канал Shot. Пакет документов уже собран и подан в суд.
Медики отмечают, что за годы лечения у Москвина, страдающего параноидальной формой шизофрении, значительно ухудшилось физическое и психическое состояние. Мужчина почти не передвигается, его речь стала замедленной, наблюдаются проблемы со зрением.
Анатолий Москвин был задержан в 2011 году после обнаружения в его квартире более 26 мумифицированных тел детей, которых он выкапывал из могил и превращал в своеобразные куклы. Следствие установило, что Москвин с детства интересовался ритуалами захоронения и часто посещал кладбища. В детстве он стал свидетелем похорон девочки, что, по словам самого мужчины, повлияло на его дальнейшее поведение. В 2012 году суд признал Москвина невменяемым и направил его на принудительное лечение. Уголовное дело было возбуждено по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».
