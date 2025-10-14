В МВД предупредили о новом виде мошенничества в мессенджерах

МВД: мошенники обманывают россиян под предлогом перегона машин из-за рубежа
Мошенники просят жертв перевести крупную сумму в приложение для криптокошелька
В России участились случаи обмана в мессенджерах на фоне спроса на автомобили из-за рубежа. Об этом заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК МВД России). Мошенники предлагают доставку авто по заниженной цене и требуют оплату в криптовалюте.

«В мессенджерах участились случаи появления аккаунтов, предлагающих услуги по перегону и приобретению автомобилей из-за рубежа. Злоумышленники используют высокий спрос на такую технику, предлагая гражданам выгодные условия и короткие сроки доставки», — сообщили ТАСС в УБК МВД. В ведомстве пояснили, что жертв убеждают установить приложение для криптокошелька и перевести крупную сумму якобы для подтверждения платежеспособности или в качестве аванса.

Кроме того, аферисты настаивают на срочности сделки, требуют перехода по подозрительным ссылкам и предоставления личных данных, включая коды из SMS и реквизиты банковских карт. В МВД напомнили, что не стоит соглашаться на «слишком выгодные» предложения, использовать криптовалюту для расчетов и переходить по незнакомым ссылкам. В случае подозрительных ситуаций граждан просят обращаться в правоохранительные органы.

Ранее в МВД сообщали о росте числа мошенничеств с использованием мобильных приложений для бесконтактных платежей и схем с криптовалютой. Злоумышленники нередко создают поддельные сервисы и приложения, чтобы получить доступ к банковским картам и криптокошелькам граждан.

