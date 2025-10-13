Мотель несколько лет воевал с пермяком, который содержал пони и лошадей на своем участке

Пермяку запретили содержать лошадей на принадлежащем ему земельном участке из-за нарушения прав соседей. Судебное разбирательство инициировала компания, осуществляющая деятельность в сфере гостиничного бизнеса и являющаяся собственником земли в микрорайоне «Парковый», где расположен мотель.
«Руководство гостиницы в течение трех лет пыталось решить конфликт с владельцем соседнего участка, на котором содержались лошади и пони. Как отмечают отельеры, присутствие животных негативно сказывалось на работе гостиницы — постояльцы жаловались на неприятный запах в номерах и шум, что отражалось на репутации заведения в виде отрицательных отзывов. Кроме того, владелец животных не обеспечивал своевременную уборку территории, что противоречит требованиям ветеринарного законодательства», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю на официальном сайте.
В ходе рассмотрения дела суд установил, что земельный участок, принадлежащий ответчику, предназначен для индивидуального жилищного строительства и не может использоваться для ведения подсобного хозяйства и содержания животных. Суд пришел к выводу, что подобные действия нарушают права соседей на благоприятную окружающую среду и могут представлять угрозу для здоровья и жизни людей и животных.
Должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства. Однако владелец участка не исполнил требования добровольно. Проведенная проверка показала, что животные по-прежнему содержатся на территории. В связи с этим судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора. Несмотря на оплату штрафа, нарушитель не сразу прекратил запрещенную деятельность, в результате чего сумма неустойки составила 45,8 тысяч рублей. Таким образом, даже после устранения нарушений гражданин остается должником и обязан погасить задолженность, иначе к нему будут применены меры принудительного взыскания.
