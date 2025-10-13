Челябинская районная администрация требует УФАС проверить законность бензина за 81 рубль

Администрация Карталинского муниципального района Челябинской области обратилась в управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) из-за резкого подорожания бензина, цена которого за литр достигла 81 рубля. Об этом сообщила заместитель главы района по юридическим вопросам Наталья Максимовская.
«Администрация Карталинского муниципального района обратилась в УФАС в связи с резким подорожанием топлива на местных автозаправках. Поводом для обращения стали жалобы карталинцев на значительный рост цен на бензин — на некоторых местных заправках стоимость литра АИ-95 достигала 81,20 рубля», — сообщила Максимовская, слова которой цитирует telegram-канал «Картновости».
Значительный рост цен на топливо в целом наблюдается в Челябинской области. Лидером по стоимости остается бензин АИ-98 — 82,27 рубля за литр. Бензин АИ-95 подорожал до 61,15 рубля, АИ-92 — до 55,82 рубля.
Челябинцы ранее массово пожаловались на резкий рост цен на бензин. Жители города Карталы и Брединского района сообщили, что цена только за день поднялась на восемь рублей. «И не первый раз за 2–3 недели. По всей области таких цен на топливо нет», — рассказали жители района. О выросшей цене на топливо рассказали также жители Челябинска, Златоуста и Тюбука.
