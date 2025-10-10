Челябинцы пожаловались на резкий рост цен на бензин

На отдельных заправках Челябинской области зафиксирован резкий рост цен на бензин. На повышение, в частности, указали жители города Карталы и Брединского района. Об этом они рассказали в социальных сетях.
«Обращаются жители г. Карталы Челябинской области. В нашем городе систематически завышают цены на бензин. На данный момент цена 92 (бензин АИ-92, — ред.) — 77,3 рубля, 95 (бензин АИ-95, — ред.)— 81,20 рубля. Причем цена за один день поднялась на восемь рублей, и это не первый раз за 2–3 недели. По всей области таких цен на топливо нет», — пожаловались жители в соцсети «ВКонтакте», прикрепив фото станции «РегионUNO».
В Брединском районе ситуация также вызывает обеспокоенность автолюбителей. По информации местных жителей, на заправке «ЭкоPower» цена за литр бензина АИ-92 составляет 74,5 рубля, а АИ-95 — 76,8 рубля. На отдельных станциях 95-й бензин продают по 70 рублей 70 копеек, следует из сообщений челябинцев в соцсетях.
URA.RU изучило стоимость топлива на автозаправочных станциях в некоторых населенных пунктах региона. Так в сети Atom Oil в Челябинске цена АИ-95 составляет 74 рубля за литр. На выезде из Златоуста на заправке Salavat бензин этой марки обойдется в 74,6 рубля. Стоимость бензина на станциях федеральных операторов на порядок ниже. В том же Златоусте на «Лукойле» 95-й стоит 65,8 рубля, на «Газпроме» в Тюбуке — 60 рублей.
