13 октября 2025

На карантин из-за ОРВИ ушли десятки школ и детсадов Пермского края

Роспотребнадзор: карантин по ОРВИ объявлен в 20 школах и 28 детсадах Прикамья
При этом за минувшую неделю в регионе отмечено снижение заболеваемости ОРВИ на 11,8%
В Пермском крае десятки учебных и дошкольных учреждений ушли на карантин. Причина — заболеваемость ОРВИ. 

«На дистанте учатся дети из 43 классов в 20 школах. Кроме того, на карантин выведены 44 группы в 28 детских садах», —  пишет «Новый компаньон» со ссылкой на данные краевого управления Роспотребнадзора.

Ранее URA.RU сообщало о том, что с 6 по 12 октября в регионе отмечено снижение заболеваемости ОРВИ на 11,8% по сравнению с предыдущей неделей. Эпидемический порог в регионе не превышен. По состоянию на 13 октября 2025 года вакцинацию против ОРВИ прошли свыше 817 тысяч жителей Пермского края, что составляет 32,9% от общего числа населения региона.

