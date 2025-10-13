В Челябинске выбор съемных квартир вырос на 60%

В Челябинске в сентябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года выбор квартир для долгосрочной сдачи в аренду вырос на 61%. Средняя стоимость съемных квартир — 27 000 рублей в месяц. В среднем жилье в городе сдается за неделю, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«В Челябинске за год количество квартир, предлагаемых для сдачи в аренду, выросло на 61%. Интерес к съемным квартирам в городе в среднем увеличился на 7%. У горожан вырос спрос на однокомнатные (+8%), трехкомнатные квартиры (+35%), а также на квартиры-студии (+5%)», — сообщили в пресс-службе.
В целом по России в сентябре 2025 года дешевле всего было снять жилье в Брянске (20 000 рублей), Ульяновске (24 000 рублей), Воронеже (25 000 рублей). Дороже всего аренда обходилась жителям Москвы (80 тысяч рублей в месяц), Санкт-Петербурга (50 тысяч рублей) и Сочи (45 тысяч рублей в месяц).
Как отметил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев, год назад в сегменте долгосрочной аренды жилья условия диктовал арендодатель. Съемных квартир было меньше, быстро сдавалось даже дорогое жилье. Теперь же на фоне значительного роста предложения год к году ситуация обратная. В большинстве регионов арендаторы могут выбирать объект из большого числа вариантов — выбор стабилен, несмотря на высокий сезон.
