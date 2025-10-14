Свердловчане массово заражаются опасными вирусами

В Свердловской области за последнюю неделю санврачи зарегистрировали 29 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, 14 тысяч из которых — в Екатеринбурге. Этот показатель на 9% выше среднего многолетнего уровня, но на столько же ниже показателей предыдущей недели, рассказали в Роспотребнадзоре.
«Обследовано 503 человека: доминирует риновирус. Также обнаружены вирусы парагриппа, COVID-19, аденовирусы и другие», — пояснили в РПН. ОРВИ чаще всего фиксируют у детей — 57% заболевших из общего числа.
Санврачи расценивают ситуацию как прогнозируемую и управляемую. Однако жителям они подготовили несколько советов, как защититься от заболевания:
- пройдите вакцинацию от гриппа;
- регулярно и тщательно мойте руки с мылом или обрабатывайте спиртосодержащим средством;
- не забывайте о социальной дистанции в местах скопления людей;
- соблюдайте меры предосторожности при уходе за больным членом семьи;
- оставайтесь дома при появлении любых признаков болезни.
