13 октября 2025

Уволенный главный кадровик правительства ХМАО получил новую работу

Экс-глава депгосслужбы ХМАО Деменко назначен гендиректором фонда «Мой бизнес»
Бывший главный кадровик правительства ХМАО возглавит правительственный фонд
Бывший главный кадровик правительства ХМАО возглавит правительственный фонд Фото:
новость из сюжета
Кухарук обновляет состав правительства ХМАО

Уволенный экс-глава департамента государственной службы ХМАО Александр Деменко получил новую должность. Экс-чиновник сообщил URA.RU, что губернатор назначил его гендиректором фонда «Мой бизнес — Югра».

«По поручению губернатора я займусь перезагрузкой мер поддержки. Сегодня я назначен генеральным директором фонда „Мой бизнес“. Буду заниматься активизацией мер поддержки во взаимодействии с предпринимательским сообществом. В том числе бизнеса ветеранов специальной военной операции», — прокомментировал Деменко.

Место директора фонда оставалось вакантным после отставки бывшего руководителя, экс-главы скандального технопарка Дениса Скрыганова. Тот не смог сохранить пост поста отставки замгубернатора по экономике Сергея Афанасьева.

Ранее URA.RU писало, что главный кадровик правительства ХМАО — директор департамента госслужбы и кадровой политики Александр Деменко — не смог сохранить пост. Губернатор Руслан Кухарук отказался пролонгировать его трудовой контракт еще на год.

