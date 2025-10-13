Уволенный главный кадровик правительства ХМАО получил новую работу

Уволенный экс-глава департамента государственной службы ХМАО Александр Деменко получил новую должность. Экс-чиновник сообщил URA.RU, что губернатор назначил его гендиректором фонда «Мой бизнес — Югра».
«По поручению губернатора я займусь перезагрузкой мер поддержки. Сегодня я назначен генеральным директором фонда „Мой бизнес“. Буду заниматься активизацией мер поддержки во взаимодействии с предпринимательским сообществом. В том числе бизнеса ветеранов специальной военной операции», — прокомментировал Деменко.
Место директора фонда оставалось вакантным после отставки бывшего руководителя, экс-главы скандального технопарка Дениса Скрыганова. Тот не смог сохранить пост поста отставки замгубернатора по экономике Сергея Афанасьева.
Ранее URA.RU писало, что главный кадровик правительства ХМАО — директор департамента госслужбы и кадровой политики Александр Деменко — не смог сохранить пост. Губернатор Руслан Кухарук отказался пролонгировать его трудовой контракт еще на год.
