Чиновника в Китае приговорили к смертной казни за взятку в 60 млн долларов

Экс-заместителя секретаря партийной группы руководства автономного района КНР Внутренняя Монголия Ван Бо приговорили к смертной казни. Речь идет о взятках на общую сумму 449 миллионов юаней (62,9 миллиона долларов — ред. URA.RU). Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (ССTV).
«Ван Бо был приговорен к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения приговора, пожизненным лишением политических прав и конфискацией всего личного имущества», — передает телеканал. После двухлетнего срока смертная казнь заменится на пожизненное заключение без права смягчения наказания или выхода по УДО. Такое решение суд принял из-за его содействия следствию, а также добровольного возвращения большей части денег, полученных в качестве взятки. Отмечается, что Ван Бо использовал служебное положение на разных должностях в корыстных целях, в частности, оказывал содействие лицам и компаниям в заключении деловых контрактов.
В прошлом году в Китае прошли масштабные мероприятия по борьбе с коррупцией. В результате только за девять месяцев было наказано 589 000 человек. В числе «наказанных» оказались 53 сотрудника провинциального и министерского уровня, более 2,7 тысяч сотрудников департаментов и бюро, 74 тысячи чиновников поселкового и районного уровней.
