Челябинская область отправила на передовую два мобильных кабинета стоматолога

Челябинская область отправила на передовую два мобильных кабинета стоматологической помощи. Это оказалось очень востребовано наряду с регулярными поставками другой техники от региона, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Сегодня основная специфика нашей помощи — это наиболее востребованное оборудование: средства передвижения, дроны, средства связи, РЭБ. Стоит отметить наш опыт создания двух мобильных стоматологических кабинетов на базе автомобиля „Урал“, которые могут выдвигаться ближе к линии боевого соприкосновения — это также оказалось очень востребовано», — отметил губернатор Алексей Текслер.
Глава региона уточнил, что прежде никто не отправлял на передовую стоматологов. Он подчеркнул, что область находит разные возможности, чтобы предоставить бойцам все самое необходимое. Так, сегодня он вручил 40 современных квадроциклов для нужд воинских частей Центрального военного округа. Всего на поддержку спецоперации регион направил около полутора миллиардов рублей.
В Авдеевке за счет финансирования из областного бюджета были восстановлены два многоквартирных жилых дома, и их жильцы уже получили ключи от новых квартир. Налажена системная работа по приобретению и передаче различного имущества воинским частям. Закупки осуществляются на основании заявок, поступающих от командиров подразделений.
Всего помощь была оказана 60 воинским подразделениям, которым передано более 3,5 тысяч единиц оборудования, включая квадрокоптеры, FPV-дроны, тепловизоры, системы противодействия беспилотникам, передвижные стоматологические кабинеты, специализированный транспорт и другую технику. В соответствии с поручением губернатора на базе 90-й танковой дивизии открыт учебный класс для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Для оснащения учебного процесса за счет средств областного бюджета были закуплены квадрокоптеры, FPV-дроны, комплектующие, инструменты, а также необходимое оборудование и материалы.
Кроме того, в регионе продолжается развитие сети медицинских учреждений, предназначенных для реабилитации участников специальной военной операции. В Челябинске проведен капремонт окружного военного госпиталя: по инициативе губернатора была модернизирована материально-техническая база, благоустроена прилегающая территория и закуплено современное медицинское оборудование.
