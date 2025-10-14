Зарплату до 200 тысяч в Екатеринбурге могут получать студенты на некоторых должностях, при этом иногда в обязательные задачи входят прогулки и упаковка шоколада, конфет. URA.RU собрало актуальные предложения на рынке труда.
Сотрудникам на складе кроссовок и спортивной одежды предлагают от 140 до 200 000 рублей в месяц. Выплаты обещают ежедневные, а работать можно два через два. В обязанности входит размещение товаров на складе и их сборка.
Собирать шоколад, конфеты и драже зовут студентов и тех, кто ищет подработку. В вакансии указано, что зарплата начинается от 90 000 рублей в месяц, работать можно о четырех часов в день.
Зарплату до 80 000 рублей студенты могут получать, гуляя по улицам города и фотографируя разные городские объекты, улицы, магазины. Работодатель обещает научить всему по факту трудоустройства.
Помощнику в цветочном магазине готовы предложить до 70 000 рублей за месяц. Работодатель предлагает только полную занятость, однако время работы можно корректировать.
Для рекламы брендов одежды на маркетплейсах ищут фотомодель. График работы, как заявляется, свободный, а зарплата может достигать 150 тысяч рублей. Одно из требований к кандидатам: фотогеничность, также нужно уверенно чувствовать себя перед камерой.
