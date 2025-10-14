14 октября 2025

В Челябинске открылся Всероссийский детский экологический форум. Фото, видео

На форум прибыли школьники из десятков регионов
На форум прибыли школьники из десятков регионов

В Челябинске состоялось торжественное открытие Всероссийского детского экологического форума — масштабного образовательного события, объединяющего молодых защитников природы со всех уголков страны. Форум проводится в третий раз и стал значимой площадкой для формирования у подрастающего поколения ответственности и бережного отношения к природным богатствам России, передает корреспондент URA.RU слова президента РФ Владимира Путина, которые зачитал в своем приветственном слове глава региона Алексей Текслер.

«Ваши проекты служат важному делу — воспитанию экологической культуры и ответственности. Ваша инициатива важна для будущего страны, и я уверен, что идеи, которые вы сегодня обсудите, станут основой для устойчивого развития», — процитировал Текслер слова президента.

Губернатор Челябинской области отметил особое значение экологии в современном мире: «В год юбилея Великой Победы, когда наши защитники оберегают страну в зоне спецоперации, вы призваны защищать природу, ведь охрана окружающей среды — это защита нашего будущего. Я уверен, что ваши проекты внесут вклад в сохранение природных богатств и сделают нашу страну лучше».

«На этих площадках вы не только делитесь опытом, приобретаете новых друзей, но и получаете шанс стать лидерами изменений. Ваша активность — залог будущего экологического благополучия», — подчеркнула организатор форума, глава фонда «Компас» Татьяна Ковалева.

В рамках форума участники представляют свои экологические инициативы, обсуждают важнейшие вопросы сохранения природы и подготовительные проекты по улучшению экологической ситуации. Председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране откружающей среды Дмитрий Кобылкин отметил: «Масштаб ваших усилий впечатляет. Вы, молодое поколение, уже сегодня делаете страну лучше, и я благодарен за ваш вклад».

Вчера, 14 октября, в Челябинске стартовал III Всероссийский детский экологический форум, куда прибыли ученики 5–11 классов из различных регионов РФ. Участники представляют свои научные и практические проекты, направленные на решение актуальных экологических задач и сохранение окружающей среды.

