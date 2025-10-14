МВФ понизил прогноз роста ВВП в России в 2025 году

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста ВВП России на 2025 год до 0,6%. По оценкам фонда, в 2026 году уровень инфляции снизится до 5,2%. Об этом говорится в новом докладе МВФ о перспективах мировой экономики, опубликованном в Вашингтоне.
«Прогнозируется значительное снижение темпов роста в странах Европы с формирующимся рынком и в развивающихся странах — с 3,5% в 2024 году до 1,8% в 2025 при умеренном восстановлении до 2,2% в 2026 году», — приводит ТАСС слова из документа. Отмечается, что это обусловлено резким снижением темпов роста в России с 4,3% в 2024 году до 0,6% в 2025 году и до 1% в 2026 году. При этом инфляция, по прогнозам, может рухнуть. «В 2024 году инфляция в России составила 8,4%, в 2025 году достигнет 9%, а в 2026 году снизится до 5,2%», — отмечается в докладе МВФ.
В сентябре заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин сообщил, что инфляционные процессы развиваются в полном соответствии с базовым сценарием, который был ранее уточнен Центробанком. Например, за неделю с 19 по 25 августа недельная инфляция составила всего 0,02%. С начала текущего года потребительские цены выросли на 4,18%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.