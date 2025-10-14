112: два росгвардейца погибли в ДТП в Дагестане, еще 11 человек пострадали

Срочная новость
Двое сотрудников Росгвардии погибли в ДТП в Унцульском районе Дагестана, еще одиннадцать человек получили ранения. Об этом сообщает telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник. Происшествие произошло днем, на дороге перевернулся грузовик. На месте работают экстренные службы.
