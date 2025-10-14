Более 1,5 тысячи семей вышли в полуфинал конкурса «Это у нас семейное»

Более 1,5 тысячи семейных команд прошли в окружные полуфиналы второго сезона конкурса «Это у нас семейное». Об этом сообщает пресс-служба конкурса.
«1 523 семейные команды допущены до окружных полуфиналов второго сезона конкурса „Это у нас семейное“», — отметили на заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия — страна возможностей», данные передает ТАСС. На встрече также был утвержден график первых очных мероприятий, которые состоятся в 2025 году.
Проект продолжает набирать популярность и в этом году снова побил собственные рекорды по числу участников, отметил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. «Два года назад, запуская конкурс „Это у нас семейное“, Владимир Владимирович [Путин] предсказал, что проект станет самым массовым в России. Президент, как всегда, оказался прав, но мы даже не ожидали, насколько», — сказал Кириенко. Он подчеркнул, что в этом сезоне на проект зарегистрировали 726 тысяч человек, и тем самым превзошел собственный рекорд предыдущего года, когда на него подали заявки 587 тысяч человек.
Среди участников есть семьи с уникальными историями. Например, в команде из деревни Крутые Выселки Тамбовской области участвуют сразу 30 родственников, а семья Ольховских из поселка Целинное в Забайкалье воспитывает 28 детей, из которых 25 — приемные. В этом году самой возрастной участнице, Зинаиде Борисовне из Нижнего Тагила, исполнилось 100 лет. Руководитель платформы Андрей Бетин сообщил, что дистанционный этап конкурса длился четыре месяца, за это время семьи выполнили 48 заданий из разных сфер. Среди них было задание, посвященное истории Великой Отечественной войны, — одна из семей из Свердловской области благодаря этому нашла двоюродную бабушку и теперь планирует встретиться с ней.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.