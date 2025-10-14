В Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации граждан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объявлена принудительная эвакуация из Купянского района
Объявлена принудительная эвакуация из Купянского района Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации гражданского населения из Купянского района. Она коснется 40 населенных пунктов, сообщил глава региональной администрации Олег Синегубов.

«Расширяем зону обязательной эвакуации... Вывозим семьи с детьми из Купянского района», — написал Синегубов в Telegram. Принудительная эвакуация будет организована в 40 населенных пунктах Купянского района — в Великобурлукской, Ольхуватской и Шевченковской общинах.

В настоящее время российские войска уверенно продвигаются к Купянску. Им удалось перерезать пути снабжения ВСУ. Украинские военнослужащие отказываются выходить на позиции на этом участке фронта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации гражданского населения из Купянского района. Она коснется 40 населенных пунктов, сообщил глава региональной администрации Олег Синегубов. «Расширяем зону обязательной эвакуации... Вывозим семьи с детьми из Купянского района», — написал Синегубов в Telegram. Принудительная эвакуация будет организована в 40 населенных пунктах Купянского района — в Великобурлукской, Ольхуватской и Шевченковской общинах. В настоящее время российские войска уверенно продвигаются к Купянску. Им удалось перерезать пути снабжения ВСУ. Украинские военнослужащие отказываются выходить на позиции на этом участке фронта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...