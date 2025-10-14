«Сам не понял, про что»: Захарова не оценила остроумие Рютте, рассказавшего русский анекдот

Захарова раскритиковала шутку Рютте про «Ладу» и холодильник
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Захарова заявила, что Рютте не понял анекдот, который рассказал
Захарова заявила, что Рютте не понял анекдот, который рассказал Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который во время обсуждения поставок истребителей F-35 и комплексов Patriot использовал русский анекдот о «Ладе» и холодильнике. Свое мнение Захарова высказала в соцсетях.

«А шутка-то не про товары народного потребления, а про приоритетность ВПК», — прокомментировала Захарова в telegram-канале, добавив: «Как скажете, Марк, как скажете», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она отметила, что Рютте не понял о чем этот анекдот.

Ранее Марк Рютте уже использовал российские анекдоты для иллюстрации вопросов поставок военной техники на сессии парламентской ассамблеи НАТО в Любляне, где сравнил покупку F-35 и систем Patriot с выбором между «Ладой» и холодильником. Его высказывания вызвали реакцию российского МИДа, который отметил некорректность таких сравнений и напомнил, что подобные шутки отражают приоритеты в пользу оборонной промышленности, а не бытовые вопросы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который во время обсуждения поставок истребителей F-35 и комплексов Patriot использовал русский анекдот о «Ладе» и холодильнике. Свое мнение Захарова высказала в соцсетях. «А шутка-то не про товары народного потребления, а про приоритетность ВПК», — прокомментировала Захарова в telegram-канале, добавив: «Как скажете, Марк, как скажете», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она отметила, что Рютте не понял о чем этот анекдот. Ранее Марк Рютте уже использовал российские анекдоты для иллюстрации вопросов поставок военной техники на сессии парламентской ассамблеи НАТО в Любляне, где сравнил покупку F-35 и систем Patriot с выбором между «Ладой» и холодильником. Его высказывания вызвали реакцию российского МИДа, который отметил некорректность таких сравнений и напомнил, что подобные шутки отражают приоритеты в пользу оборонной промышленности, а не бытовые вопросы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...