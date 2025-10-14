«Сам не понял, про что»: Захарова не оценила остроумие Рютте, рассказавшего русский анекдот

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который во время обсуждения поставок истребителей F-35 и комплексов Patriot использовал русский анекдот о «Ладе» и холодильнике. Свое мнение Захарова высказала в соцсетях.
«А шутка-то не про товары народного потребления, а про приоритетность ВПК», — прокомментировала Захарова в telegram-канале, добавив: «Как скажете, Марк, как скажете», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она отметила, что Рютте не понял о чем этот анекдот.
Ранее Марк Рютте уже использовал российские анекдоты для иллюстрации вопросов поставок военной техники на сессии парламентской ассамблеи НАТО в Любляне, где сравнил покупку F-35 и систем Patriot с выбором между «Ладой» и холодильником. Его высказывания вызвали реакцию российского МИДа, который отметил некорректность таких сравнений и напомнил, что подобные шутки отражают приоритеты в пользу оборонной промышленности, а не бытовые вопросы.
