Руководство НАТО рассматривает введения новых правил, которые позволят союзникам Альянса сбивать российские истребители, несущие ракеты для ударов по наземным целям. Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на неназванные источники в структуре НАТО.
Как отмечает издание, инициатива обсуждается на уровне оборонных ведомств стран Альянса. Главное нововведение — расширение списка обстоятельств, при которых российские самолеты могут быть признаны угрозой и, соответственно, целью для поражения. «НАТО обсуждает новые правила, которые могли бы упростить задачу по сбиванию российских истребителей... Руководители оборонных ведомств хотят, чтобы российские самолеты, несущие над воздушным пространством союзников ракеты для ударов по наземным целям, были возможными целями», — говорится в публикации.
Кроме того, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич в частном порядке призвал к формированию единой системы противовоздушной и противоракетной обороны. По информации Telegraph, такая система позволила бы устранить «национальные оговорки» отдельных государств, которые в настоящее время ограничивают возможности НАТО по быстрому реагированию на потенциальные угрозы в воздушном пространстве союзников.
Эстония ранее выступила с необоснованными обвинениями в адрес России, утверждая, что российские военные самолеты якобы вторглись в ее воздушное пространство. Согласно информации Министерства обороны РФ, 19 сентября три истребителя МиГ-31 осуществили запланированный перелет с территории Карелии на аэродром, расположенный в Калининградской области. Как подчеркивают в ведомстве, полет выполнялся в полном соответствии с международными нормами использования воздушного пространства, без нарушения государственных границ, что подтверждено средствами объективного контроля. Российские воздушные суда следовали строго по согласованному маршруту и не отклонялись от установленной трассы, не пересекая воздушное пространство Эстонии. Траектория пролегала над нейтральными водами Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о предполагаемом нарушении воздушных границ другими странами, охарактеризовал подобные заявления как необоснованные и не имеющие под собой реальных оснований.
