Москва передаст Вашингтону документы по убийству бывшего американского президента

Конгрессвумен Луна: Россия передаст США документы по убийству Кеннеди
США получат данные по убийству своего президента
США получат данные по убийству своего президента Фото:

Конгрессвумен США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила 14 октября, что российская сторона намерена передать ей документы, связанные с расследованием убийства 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди. Об этом Луна сообщила в своем аккаунте в социальной сети X, уточнив, что речь идет о 350-страничном материале, который лично передаст ей посол России в США. По словам политика, информация поступила непосредственно от российского посольства.

Луна подчеркнула, что конгресс США безуспешно пытался получить подобные сведения еще в 1990-х годах. «Мой офис только что получил сообщение от российского посольства, что посол России в Соединенных Штатах лично передаст мне в офис сведения от правительства Российской Федерации, касающиеся убийства Джона Кеннеди. Это документ объемом 350 страниц», — заявила Анна Паулина Луна в соцсети X.

Ранее расследование по делу об убийстве Кеннеди признало единственным виновным Ли Харви Освальда, который, как выяснилось, проживал в СССР в 1959–1960 годах, работал на заводе в Минске и женился на гражданке Советского Союза. Освальд был убит через два дня после задержания. Вопросы о возможных связях Освальда и его мотивах не раз становились причиной появления различных версий и теорий заговора, в том числе относительно причастности иностранных государств.

В марте 2025 года США опубликовали часть ранее засекреченных материалов по делам Кеннеди, его брата Роберта и активиста Мартина Лютера Кинга. Однако, несмотря на законодательные сроки полной публикации, американская разведка неоднократно запрашивала отсрочку, ссылаясь на риски для национальной безопасности и международных отношений.

