Посол России передал США документы по поводу убийства экс-президента США

Дипломат передал бумаги конгрессвумен
Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах передал члену Конгресса Паулине Луна рассекреченные документы, связанные с расследованием убийства экс-президента США Джона Кеннеди. Об этом сообщает дипмиссия.
«Посол России в США передал конгрессвумен Паулине Луне материалы об убийстве Кеннеди», — передали в дипмиссии. Слова приводит РИА Новости.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!