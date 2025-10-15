Посол России передал США документы по поводу убийства экс-президента США

Посол России передал США документы по поводу убийства Кеннеди
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дипломат передал бумаги конгрессвумен
Дипломат передал бумаги конгрессвумен Фото:

Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах передал члену Конгресса Паулине Луна рассекреченные документы, связанные с расследованием убийства экс-президента США Джона Кеннеди. Об этом сообщает дипмиссия.

«Посол России в США передал конгрессвумен Паулине Луне материалы об убийстве Кеннеди», — передали в дипмиссии. Слова приводит РИА Новости.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах передал члену Конгресса Паулине Луна рассекреченные документы, связанные с расследованием убийства экс-президента США Джона Кеннеди. Об этом сообщает дипмиссия. «Посол России в США передал конгрессвумен Паулине Луне материалы об убийстве Кеннеди», — передали в дипмиссии. Слова приводит РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...