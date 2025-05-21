Минздрав отредактирует список заболеваний, при которых можно принимать БАДы

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Госдума приняла законопроект о досудебной блокировке сайтов по продаже БАДов
Госдума приняла законопроект о досудебной блокировке сайтов по продаже БАДов Фото:

Минздрав России совместно с Роспотребнадзором разработает перечень биологически активных добавок и заболеваний, при которых их можно назначать пациентам. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Теперь порядок назначения БАДов будет устанавливать Минздрав после согласования с Роспотребнадзором», — передает РИА Новости слова депутата. Всего к законопроекту поступило 15 поправок, которые сейчас рассматриваются профильным комитетом.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий врачам назначать БАДы при наличии показаний и вводящий досудебную блокировку сайтов с незарегистрированными добавками. Согласно поправкам, закон вступит в силу 1 сентября 2025 года, что поддержали Роспотребнадзор и Минздрав.

Ранее 13-летний школьник оказался в реанимации с острым отравлением после приема популярного БАДа для похудения. Парень находился в тяжелом состоянии из-за воздействия психотропных веществ, содержащихся в добавке, сообщает «Ридус».

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Минздрав России совместно с Роспотребнадзором разработает перечень биологически активных добавок и заболеваний, при которых их можно назначать пациентам. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. «Теперь порядок назначения БАДов будет устанавливать Минздрав после согласования с Роспотребнадзором», — передает РИА Новости слова депутата. Всего к законопроекту поступило 15 поправок, которые сейчас рассматриваются профильным комитетом. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий врачам назначать БАДы при наличии показаний и вводящий досудебную блокировку сайтов с незарегистрированными добавками. Согласно поправкам, закон вступит в силу 1 сентября 2025 года, что поддержали Роспотребнадзор и Минздрав. Ранее 13-летний школьник оказался в реанимации с острым отравлением после приема популярного БАДа для похудения. Парень находился в тяжелом состоянии из-за воздействия психотропных веществ, содержащихся в добавке, сообщает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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