14 октября 2025

Бастрыкин взял на контроль разрушенный мост и бездорожье в пермской деревне

Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах проверки
Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах проверки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по обращению о нарушении прав жителей деревни Клестята (Пермский край) на качественную дорожную инфраструктуру. Выяснилось, что дороги находятся в непригодном состоянии, а единственный автомобильный мост через реку Мулянку разрушается. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

«На протяжении длительного времени дороги в деревне Клестята находятся в непригодном состоянии. Асфальтовое покрытие отсутствует, грунтовые полотна при выпадении осадков размываются, на поверхностях образовались многочисленные ямы и колеи. В связи с этим проезд транспортных средств к домовладениям затруднен. Единственный автомобильный мост через реку Мулянку разрушается, в его конструкциях появились трещины, что создает угрозу обрушения объекта», — сообщает telegram-канал СК России.

В феврале прошлого года суд обязал администрацию провести капитальный ремонт переправы, однако работы до сих пор не были начаты. Жалобы граждан в различные инстанции не дали результата. Следственное управление СК России по Пермскому краю проводит процессуальную проверку, исполнение поручения и ход проверки находятся на контроле центрального аппарата ведомства.

