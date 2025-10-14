Бастрыкин взял на контроль разрушенный мост и бездорожье в пермской деревне

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по обращению о нарушении прав жителей деревни Клестята (Пермский край) на качественную дорожную инфраструктуру. Выяснилось, что дороги находятся в непригодном состоянии, а единственный автомобильный мост через реку Мулянку разрушается. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
«На протяжении длительного времени дороги в деревне Клестята находятся в непригодном состоянии. Асфальтовое покрытие отсутствует, грунтовые полотна при выпадении осадков размываются, на поверхностях образовались многочисленные ямы и колеи. В связи с этим проезд транспортных средств к домовладениям затруднен. Единственный автомобильный мост через реку Мулянку разрушается, в его конструкциях появились трещины, что создает угрозу обрушения объекта», — сообщает telegram-канал СК России.
В феврале прошлого года суд обязал администрацию провести капитальный ремонт переправы, однако работы до сих пор не были начаты. Жалобы граждан в различные инстанции не дали результата. Следственное управление СК России по Пермскому краю проводит процессуальную проверку, исполнение поручения и ход проверки находятся на контроле центрального аппарата ведомства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.