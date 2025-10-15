Роспотреб подготовил базу для запрета БАДов: что это такое, чем они вредны и как отличаются от лекарств

Роспотребнадзор вынес на общественное обсуждение проект перечня оснований, по которым возможно введение запрета на продажу биологически активных добавок (БАДов). Как сообщает «Коммерсант», продажа подобных товаров подлежит приостановке при отсутствии государственной регистрации, наличии запрещенных ингредиентов, отсутствии информации о производителе на упаковке, а также в случае попытки сбыта БАДов под видом пищевых добавок.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова выступила с предложением ввести новые правила с 1 марта 2026 года. По оценкам экспертов, эти меры считаются необходимыми для вывода с рынка некачественной продукции. Что такое БАДы и чем они отличаются от лекарств — в материале URA.RU.
Что такое БАДы
Биологически активные добавки (БАДы) представляют собой вещества, применяемые в дополнение к основному рациону с целью обеспечения организма необходимыми ферментами, витаминами, минералами, аминокислотами и другими важными элементами. Их основная функция заключается в восполнении дефицита микро- и макроэлементов, а также в содействии нормализации обменных процессов.
Эффективность БАДов
Эффективность ряда компонентов БАДов была подтверждена научными исследованиями. В частности, кальций и витамин D способствуют укреплению костной ткани, а фолиевая кислота (витамин B9) необходима беременным женщинам для правильного формирования нервной системы плода. Недостаток витамина С может привести к развитию цинги. Эти вещества проходят испытания по тем же стандартам, что и лекарственные препараты, и после подтверждения их эффективности регистрируются в соответствующей лекарственной форме.
В то же время существуют добавки, такие как коллаген, позиционируемый для улучшения состояния кожи, или хлорофилл, которому приписывают свойства по профилактике онкологических заболеваний. Однако в отношении этих и ряда других БАДов отсутствуют убедительные клинические доказательства их эффективности, и они требуют дополнительного изучения.
Отличия БАДов от лекарств
В большинстве государств, включая Россию, БАДы не классифицируются в качестве лекарственных препаратов и проходят санитарно-гигиеническую сертификацию, а не фармакологическую. Первый БАД был официально зарегистрирован в США в 1994 году после принятия закона DSHEA, который закрепил определение биологически активных добавок как пищевых продуктов, а не медикаментов.
Для БАДов не установлены строгие правила назначения. В отличие от биологических добавок, лекарственные средства и препараты витаминов и минералов (например, железо или витамин D) всегда имеют международное непатентованное наименование. Проверить, зарегистрирован ли препарат и разрешен ли он к применению на территории России, возможно с помощью Государственного реестра лекарственных средств.
Процедура регистрации БАДов не предусматривает обязательного проведения клинических исследований, подтверждающих их эффективность и безопасность. В то же время для регистрации лекарственных средств требуется многоэтапное проведение клинических испытаний. На первом этапе препарат тестируется на животных, затем — на ограниченной группе здоровых добровольцев. После этого исследования продолжаются на крупной выборке пациентов с целью проверки эффективности и безопасности препарата. По завершении регистрации и выхода лекарства на рынок продолжается пострегистрационный мониторинг с использованием обратной связи от пациентов, что позволяет выявлять редкие побочные эффекты.
Подобная многоступенчатая система испытаний направлена на обеспечение эффективности, безопасности и надежности лекарственных средств. Сведения о возможных побочных эффектах, выявленных в ходе клинических исследований, производители указывают в инструкции по применению препарата. Как подчеркивает эндокринолог Ксения Соловьева, в отношении БАДов подобные данные, как правило, не собираются и не публикуются ввиду отсутствия клинических испытаний.
Польза БАДов
БАДы применяются для компенсации недостатка питательных веществ, поддержания иммунитета, улучшения общего состояния здоровья, а также с целью профилактики ряда заболеваний. Их использование может быть обосновано в ситуациях, когда коррекция дефицита витаминов и минералов не представляется возможной посредством изменения рациона или применения лекарств. Существует ряд случаев, при которых эффективность БАДов подтверждена научными данными:
- Восполнение дефицита витаминов и минералов. При несбалансированном питании, беременности, вегетарианском образе жизни, в пожилом возрасте или при наличии хронических заболеваний использование биодобавок способствует нормализации уровня необходимых веществ в организме.
- Поддержка иммунной системы. При недостатке витамина D и цинка добавки с этими компонентами могут способствовать снижению частоты и тяжести простудных заболеваний. Однако их применение оправдано исключительно при установленном дефиците этих веществ.
- Улучшение состояния кожи, волос и ногтей. Дефицит биотина способен вызывать проблемы с кожей, волосами и ногтями, однако достоверных доказательств эффективности приема биотина при его нормальном уровне в организме пока недостаточно. Кроме того, подобные дефицитные состояния встречаются относительно редко.
- Поддержка функционирования мозга и нервной системы. Например, восполнение недостатка омега-3 жирных кислот может положительно влиять на когнитивные функции у пожилых людей, а также способствовать уменьшению проявлений легких форм депрессии.
- Восполнение белка. Протеиновые добавки актуальны при высоких физических нагрузках, вегетарианстве, а также для спортсменов, пожилых людей и пациентов, находящихся в периоде восстановления после заболеваний, если имеется ограниченное поступление белка с пищей.
Вред БАДов
Перед началом приема биологически активных добавок необходимо учитывать ряд существенных рисков. В частности:
- Поражение печени и почек. Неконтролируемое употребление отдельных добавок, таких как витамин А, может оказывать токсическое воздействие на эти органы, особенно при длительном применении или при наличии хронических заболеваний.
- Аллергия. БАДы могут вызвать кожную сыпь, отеки, а также аллергию на компоненты, такие как пыльца или морепродукты.
- Скрытые ингредиенты. Некоторые недобросовестные производители могут скрывать наличие запрещенных веществ, например гормонов или стимуляторов, не указывая их на упаковке.
- Загрязнения тяжелыми металлами. Продукция из непроверенного сырья может содержать ртуть, свинец, мышьяк, пестициды, микотоксины и другие опасные примеси.
- Взаимодействия с лекарственными средствами. Некоторые компоненты способны усиливать или, напротив, ослаблять действие медикаментов, что может привести к непредсказуемым побочным эффектам.
- Неверная дозировка. Отсутствие контроля над содержанием активных веществ в капсулах или таблетках может привести к значительным расхождениям между фактической и заявленной дозировкой.
- Недоказанная эффективность. Многие БАДы не проходили клинических исследований, а их безопасность не подтверждена.
- Опасность для беременных и детей. Особую опасность некоторые биодобавки представляют для беременных женщин, детей, а также лиц с хроническими заболеваниями — применение таких веществ возможно только по назначению врача.
Для минимизации потенциальных рисков перед началом приема любых биологически активных добавок рекомендуется проконсультироваться с врачом, отдавать предпочтение проверенным брендам, избегать покупки продукции в сомнительных офлайн- и онлайн-магазинах. Помимо прочего, важно тщательно контролировать дозировку.
