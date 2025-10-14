14 октября 2025

Названа одна из самых востребованных профессий в Свердловской области

В Свердловской области заявили о дефиците водителей
Свердловским водителям предлагают больше 100 тысяч рублей
Фото:

Профессия водителя является одной из самых востребованных на рынке труда в Свердловской области. В УрФО регион также лидирует по количеству вакансий — 9,4 тысячи или 36% от всех подобных предложений на Урале, рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса HH.ru.

«Чаще всего водителей ищут компании из отрасли перевозок и логистики (32% от суммы вакансий), но также высок спрос на них у компаний из добывающей отрасли (18%), строительства и розничной торговли (по 7%)», — подчеркнули аналитики. На одну вакансию приходится 5,7 резюме.

Зарплаты таким специалистам предлагают в районе 114 тысяч рублей. По их размеру работодатели Свердловской области в УрФО уступили Курганской области (195 тысяч), ЯНАО (178 тысяч), ХМАО (160 тысяч) и Тюменской области (134 тысячи).

