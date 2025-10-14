14 октября 2025

Самый медийный синоптик раскрыл, ждать ли снегопадов в Пермском крае

Метеоролог Шихов: в ближайшее время снегопадов в Пермском крае не ожидается
Пока осадки ожидаются только в виде дождей
Пока осадки ожидаются только в виде дождей Фото:

Жители Пермского края в ближайшее время не столкнутся со снегопадами. Осадки ожидаются только в виде дождей, сообщил URA.RU доктор географических наук, профессор ПГНИУ Андрей Шихов.

«Пока не видно никаких серьезных предпосылок для снегопадов. Осадки будут, но в виде дождей. Однако и аномального тепла не будет — днем ожидается не выше 10 градусов», — рассказал Шихов.

Первый снег выпал на территории Пермского края 13 октября. Ранее URA.RU рассказывало, что зима в регионе будет холоднее прошлой. При этом, по словам Шихова, ожидать аномальных холодов не стоит. 

