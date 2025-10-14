Самый медийный синоптик раскрыл, ждать ли снегопадов в Пермском крае

Пока осадки ожидаются только в виде дождей
Жители Пермского края в ближайшее время не столкнутся со снегопадами. Осадки ожидаются только в виде дождей, сообщил URA.RU доктор географических наук, профессор ПГНИУ Андрей Шихов.
«Пока не видно никаких серьезных предпосылок для снегопадов. Осадки будут, но в виде дождей. Однако и аномального тепла не будет — днем ожидается не выше 10 градусов», — рассказал Шихов.
Первый снег выпал на территории Пермского края 13 октября. Ранее URA.RU рассказывало, что зима в регионе будет холоднее прошлой. При этом, по словам Шихова, ожидать аномальных холодов не стоит.
