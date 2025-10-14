14 октября 2025

Стадо опасных животных держит в осаде свердловский поселок. Видео

Десятки диких кабанов атаковали поселок Сагра, перепугав людей
© Служба новостей «URA.RU»
Встреча с диким кабаном смертельно опасна для человека
Встреча с диким кабаном смертельно опасна для человека

Стадо кабанов взяло в осаду поселок Сагру в Свердловской области. Читатель сообщила URA.RU, что из-за диких животных люди боятся выходить из домов, и поделилась впечатляющим видео.  

«В прошлом году видели примерно 10 кабанов, а в этом поголовье уже насчитывает 30-40. Вся проблема в том, что они в соседних садах все огороды перерыли», — объяснила собеседница. 

На кадрах видно, как несколько десятков кабанов мчатся по улицам поселка. Среди них есть и взрослые особи, и детеныши. «Офигеть, вы посмотрите, какие кабаны! Здоровые, их точно двадцатка!» — комментируют авторы. На другом видео местный житель уже кормит зверей яблоками. Животные с удовольствием лакомятся угощением и ведут себя смирно. 

Тем не менее сельчане напуганы и написали обращение в департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. Они попросили помочь обезопасить их от непрошеных гостей. 

«Мы уже целые сутки живем в кабаньей осаде, боимся ходить пешком. Престарелым людям и детям трудно добираться от электрички до СНТ и поселка — они постоянно опасаются возможных встреч с дикими кабанами. Надеемся, ни один человек не пострадает, а кабаны найдут дорогу в лес и продолжат свои гастрономические исследования уже без наших урожаев», — высказались жители Сагры. 

Судя по информации из открытых источников, дикие кабаны — одни из самых опасных животных на планете. Как правило, на человека они нападают в случае самообороны и защиты потомства. Кабан может легко догнать человека и поддеть на острые, как бритва, клыки. Такая встреча может быть смертельной. Корреспондент направил запрос в департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области с просьбой прокомментировать ситуацию, ответ ожидается. 

Видео: читатель URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
