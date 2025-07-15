Владельца свиней, терроризирующих Ревду несколько лет, накажут

На жителя Ревды (Свердловская область), чьи свиньи свободно гуляют по городу среди горожан, завели административное дело. Специалисты Россельхознадзора приехали с проверкой к фермеру, обнаружив массу нарушений, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Территория ЛПХ имеет деревянное ограждение с деревянными воротами, через которые животные бесконтрольно выходят за пределы хозяйства. Кроме того, обнаружены и другие нарушения: в хозяйстве отсутствуют площадка для биотермического обеззараживания навоза, дезинфекционные коврики, нет сертификатов о соответствии ветеринарно-санитарным требованиям и нормам на корма и кормовые добавки», — пояснили там.
Отмечается, что животные не обеспечены чистой питьевой водой и вынуждены добывать ее самостоятельно. Также в течение последних полутора лет в хозяйстве не проводились обязательные ветеринарные мероприятия, а владелец свиней уклоняется от их регистрации.
По итогам проверки, помимо заведения административного дела, Россельхознадзор вынес предписание об устранении нарушений до 1 сентября 2025 года. Информацию о нарушениях передали в прокуратуру.
На поросят ревдинцы особенно активно жалуются последний месяц, проблема же длится несколько лет. Вопрос даже поднимали на комиссии по ЖКХ местной думы. С жалобой на бездействие администрации к депутатам обращался местный житель. При этом за обращение с сельхозживотными должен отвечать не муниципалитет, а Россельхознадзор.
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