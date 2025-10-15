Сенатор объяснил, на какие пенсионные баллы стоит рассчитывать при зарплате в 200 тысяч рублей

Россияне с ежемесячной зарплатой в 200 тысяч рублей смогут заработать 8,69 пенсионных балла за год, что напрямую влияет на размер будущей страховой пенсии. Об этом рассказала сенатор Наталия Косихина.
«Чтобы понять, сколько пенсионных баллов гражданину будет начислено за год, необходимо взять сумму взносов, которая уплачена конкретно за вас, и разделить ее на сумму взносов, которую заплатил бы человек с самой высокой зарплатой, умножив ее на 10. Например, если зарплата гражданина составляет 200 тысяч рублей, то за год он заработает 8,69 балла», — рассказала Косухина для РИА Новости.
Также сенатор напомнила, что страховая пенсия ежегодно индексируется государством и защищена от инфляции. Она уточнила, что индексация проводится независимо от экономической ситуации, а все начисленные баллы сохраняются за гражданином в полном объеме. При этом максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить в течение года, ограничено законодательством.
Система индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов) введена в России с 2015 года. Баллы рассчитываются на основании взносов, которые работодатель платит за сотрудников, и ежегодно их стоимость утверждается правительством. В 2025 году стоимость одного пенсионного балла составляет 133,41 рубля. Для получения страховой пенсии в России необходимо иметь не менее 30 пенсионных баллов и 15 лет страхового стажа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.