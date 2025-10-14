В Свердловской области возможны ограничения мобильного интернета

Силовики предупредили жителей Свердловской области о временных ограничениях на работу интернета в связи с объявленным режимом реагирования на возможную атаку БПЛА. Об этом сообщили в антитеррористической комиссии региона.
«На территории Свердловской области временно действует предупреждение о беспилотной опасности. Возможны временные ограничения на работу мобильного интернета», — рассказали в комиссии.
Предупреждение об угрозе атаки БПЛА объявили утром 15 октября. Правоохранители предостерегли свердловчан о возможных фейках, распространяемых с целью посеять панику.
