14 октября 2025

В Свердловской области возможны ограничения мобильного интернета

Ограничения возможны из-за предупреждения об угрозе
Силовики предупредили жителей Свердловской области о временных ограничениях на работу интернета в связи с объявленным режимом реагирования на возможную атаку БПЛА. Об этом сообщили в антитеррористической комиссии региона.

«На территории Свердловской области временно действует предупреждение о беспилотной опасности. Возможны временные ограничения на работу мобильного интернета», — рассказали в комиссии.

Предупреждение об угрозе атаки БПЛА объявили утром 15 октября. Правоохранители предостерегли свердловчан о возможных фейках, распространяемых с целью посеять панику.

