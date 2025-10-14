14 октября 2025

В ХМАО приставы заставили мать оплатить гигантский долг по алиментам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Белоярском суд наказал должницу по алиментам
В Белоярском суд наказал должницу по алиментам Фото:

В Белоярском (ХМАО) мать полностью погасила долг по алиментам почти в два миллиона рублей после вмешательства судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Югре.

«На протяжении нескольких лет женщина не выплачивала алименты на содержание дочери, в результате чего накопила долг по алиментам в размере 1,7 миллиона рублей. Исполнительное производство в отношении должницы было возбуждено отделением судебных приставов по городу Белоярскому», — пояснили в ведомстве.

Заплатить долг алиментщица решила после привлечения к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей. Помимо выплаты миллионов, по решению суда она также заплатит штраф в 20 тысяч рублей.

Судебные приставы подчеркнули, что все чаще должниками по алиментам становятся не только мужчины. Женщины в последнее время также пытаются уклониться от финансовых обязательств перед своими детьми.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО судебные приставы выдворили за пределы России 244 иностранцев. Мигранты находились в стране нелегально. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Белоярском (ХМАО) мать полностью погасила долг по алиментам почти в два миллиона рублей после вмешательства судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Югре. «На протяжении нескольких лет женщина не выплачивала алименты на содержание дочери, в результате чего накопила долг по алиментам в размере 1,7 миллиона рублей. Исполнительное производство в отношении должницы было возбуждено отделением судебных приставов по городу Белоярскому», — пояснили в ведомстве. Заплатить долг алиментщица решила после привлечения к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей. Помимо выплаты миллионов, по решению суда она также заплатит штраф в 20 тысяч рублей. Судебные приставы подчеркнули, что все чаще должниками по алиментам становятся не только мужчины. Женщины в последнее время также пытаются уклониться от финансовых обязательств перед своими детьми. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО судебные приставы выдворили за пределы России 244 иностранцев. Мигранты находились в стране нелегально. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...