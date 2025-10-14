В ХМАО приставы заставили мать оплатить гигантский долг по алиментам

В Белоярском (ХМАО) мать полностью погасила долг по алиментам почти в два миллиона рублей после вмешательства судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Югре.
«На протяжении нескольких лет женщина не выплачивала алименты на содержание дочери, в результате чего накопила долг по алиментам в размере 1,7 миллиона рублей. Исполнительное производство в отношении должницы было возбуждено отделением судебных приставов по городу Белоярскому», — пояснили в ведомстве.
Заплатить долг алиментщица решила после привлечения к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей. Помимо выплаты миллионов, по решению суда она также заплатит штраф в 20 тысяч рублей.
Судебные приставы подчеркнули, что все чаще должниками по алиментам становятся не только мужчины. Женщины в последнее время также пытаются уклониться от финансовых обязательств перед своими детьми.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО судебные приставы выдворили за пределы России 244 иностранцев. Мигранты находились в стране нелегально.
