Главный технолог НПО «Электромашина» из Челябинска Алексей (фамилия не называется в рамках политики компании) победил в престижном конкурсе в Москве. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, инженер стал «Человеком Ростеха».
«Алексей стал победителем в номинации „Технологический пионер“. За звание лучших в ежегодном конкурсе признания достижений работников госкорпорации боролись несколько сотен сотрудников предприятий», — заявили URA.RU в офисе НПО «Электромашина».
Алексей стал единственным представителем концерна «Уралвагонзавод», получившим заветную статуэтку в этом году. На суд жюри инженер представил проект по освоению производства инновационной продукции. Проект-победитель был связан с решением задачи по наращиванию объемов производства, поставленной перед заводом в 2019 году. Для этого на предприятии был внедрен целый комплекс уникальных технологических решений.
«Для „Электромашины“ проект стал знаковым. Благодаря технологическом потенциалу, привлечению молодых инженеров нам удалось наладить массовый выпуск новых изделий», — сказал победитель.
Карьера челябинца на предприятии насчитывает 18 лет. Трудовой путь он начал с должности инженера-технолога.
В конкурсе «Человек Ростеха», который объединил свыше 800 предприятий корпорации, определили самых инициативных и социально ответственных работников. Итоги подвели на торжественной церемонии, где чествовали сотрудников, совмещающих высокую эффективность с поддержкой социальных инициатив.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!