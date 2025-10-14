Пьяный пермяк упал с трапа теплохода и отсудил крупную сумму

Судебные приставы взыскали с круизной компании 750 тысяч рублей в пользу пермяка, пострадавшего во время рейса. В июле 2023 года на борту теплохода «Москва-42», осуществлявшего экскурсионную прогулку по Каме, при высадке на причале один из пассажиров оступился на трапе, утратил равновесие и упал с высоты около трех метров в воду. Мужчина ударился о корпус судна и получил травмы, квалифицированные как причинившие тяжкий вред здоровью.
«Следствие установило, что капитан судна нарушил требования безопасности, отправившись в рейс без обязательной предохранительной сетки под трапом, которая могла бы предотвратить столь тяжелые последствия падения. Сотрудник компании был признан виновным в предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности и повлекших тяжкий вред здоровью по неосторожности», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю в telegram-канале.
Впоследствии пострадавший обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей. Суд не усомнился в том, что истец перенес значительные физические и нравственные страдания. После инцидента он находился в отделении реанимации, затем долгое время проходил лечение в стационаре и был лишен возможности себя обслуживать. Даже спустя почти два года после происшествия у него сохранялись последствия травмы — ухудшение зрения и слуха, проблемы с памятью и концентрацией.
Однако в ходе рассмотрения дела было выяснено, что в момент инцидента мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, что суд расценил как грубую неосторожность с его стороны. По этой причине размер компенсации был снижен до 500 тысяч рублей. Ответственность за выплату возложили на круизную компанию, как на работодателя виновного сотрудника. При этом суд также учел, что организация не предприняла попыток урегулировать вопрос добровольно до начала судебного разбирательства, в связи с чем на нее был наложен дополнительный штраф за невыполнение в добровольном порядке требований потребителя.
Исполнительный лист о взыскании в пользу жителя Перми 750 тысяч рублей был передан в отдел судебных приставов. В установленный законом срок организация свои обязательства не выполнила, в результате чего пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 52,5 тысячи рублей и обратил взыскание на деньги, находящиеся на счетах компании. В результате пострадавший получил положенную ему компенсацию в полном объеме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.