В Челябинской области запретили продавать рассольные сыры с пряностями

Россельхознадзор запретил продавать челябинские рассольные сыры с пряностями и овощами. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, причиной стали сомнения относительно лаборатории, проводившей исследование продукции.
«Управление признало недействительной декларацию о соответствии на сыры. Лабораторные исследования провела лаборатория „Центр контроля пищевой продукции“. В Едином реестре аккредитованных лиц центр с 2020 года имеет статус „Приостановлен“», — уточнили URA.RU в Россельхознадзоре.
Ведомство выдало бизнесмену официальное предостережение за нарушение требований техрегламентов. Производителю теперь предстоит в кратчайшие сроки провести новые исследования в аккредитованной лаборатории. Только после подтверждения безопасности продукции предприниматель сможет оформить документы и возобновить продажи.
