14 октября 2025

Председатель СКР потребовал повторный доклад по ремонту крыши дома в Еманжелинске, пробитой антеннами

СК РФ проверит крышу дома в Еманжелинске, поврежденную антеннами
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил повторно доложить о результатах проверки по информации о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Еманжелинске Челябинской области, чью крышу десять лет назад повредили при установке антенн. Все эти годы жителей топит осадками, повреждая электропроводку.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Владимировичу Правосудову повторно доложить о ходе и результатах процессуальной проверки. Она поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в пресс-службе СКР.

Более десяти лет назад при монтаже спутниковых антенн на крыше здания, построенного в 1973 году, была повреждена кровля. С тех пор капитальный ремонт так и не был выполнен. Во время осадков все эти годы происходит затопление жилых помещений, а электропроводка остается неисправной. Жители неоднократно обращались в уполномоченные органы, однако их заявления не привели к каким-либо результатам.

Жалоба жителей в СК РФ была направлена в июле текущего года. В настоящее время следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводит процессуальную проверку по данному факту. Глава СКР поставил вопрос на контроль. 

