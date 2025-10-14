Челябинские экс-полицейские ответили в суде за вымогательство наркотиков

Двое бывших сотрудников отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Кыштымский» Челябинской области осуждены по делу о вымогательстве наркотиков и превышении полномочий. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, каждому из них назначено по девять лет колонии.
«Приговором суда каждому из осужденных назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года. Также с них взыскано в пользу потерпевшего компенсации морального вреда по 200 тысяч рублей с каждого», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Полицейские были задержаны сотрудниками УФСБ. В их отношении были возбуждены уголовные дела по п. «в» ч. 3 ст. 229 УК РФ (вымогательство наркотических средств, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с использованием служебного положения), и ч. 4 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое с применением пытки).
В ходе следствия было установлено, что в начале июня 2024 года они, будучи в состоянии алкогольного опьянения, прибыли к одному из ранее судимых жителей Кыштыма. Там они начали вымогать у него наркотики. Вымогательство сопровождалось угрозами.
