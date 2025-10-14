В Челябинске сотрудники управления по вопросам миграции при содействии Росгвардии провели рейд по местам пребывания иностранных граждан. Были обследованы стройки, кафе, фермы. Очередной этап операции «Нелегал» — в материале URA.RU.
Первой точкой стала ферма по производству различных продуктов, расположенная СНТ «Садовод-Любитель 1». Ферма представляет собой трехэтажное здание: на первых двух этажах работают иностранцы, на последнем расположились администраторы.
При виде людей в форме иностранцы не стали пытаться сбежать — сразу натолкнуло на мысль, что у них все в порядке с документами. Администраторы как-то напряглись, стали звонить начальству. Сотрудники же сразу объяснили, что визит связан с проверкой. Нелегалов среди работников не выявили.
Второй точкой стала стройка на северо-западе города. Отыскать на ней иностранцев оказалось не так легко. Приходилось проходить все подъезды многоквартирного дома. Были выявлены несколько человек, которые не смогли сразу показать сотрудникам все необходимые документы. Их пришлось оторвать от работы для тщательной проверки: были изучены паспорта, патенты на работу.
Третьей точкой рейда стало грузинское кафе на улице Доватора. Сотрудники полиции проверили документы всех сотрудников заведения. Нарушений выявлено не было.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по области, проверочные мероприятия в регионе будут продолжены. Их главной целью является укрепление миграционного контроля и профилактики нарушений.
