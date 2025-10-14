Челябинцев предупредили о мокром снеге, ледяном дожде и гололеде

В Челябинской области начнется мокрый снег и ледяной дождь, который приведет к образованию гололеда. О ненастье предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) со ссылкой на данные синоптиков Челябинского гидрометеоцентра.
«По данным Челябинского ЦГМС ночью и утром 16 октября на севере Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, ледяного дождя и мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица, гололед, отложение мокрого снега на провода», — отметили в ЕДДС.
Синоптики заранее предупреждали о битве двух атмосферных фронтов в небе над регионом. Они сообщали, что из-за холодного воздуха осадки будут превращаться в ледяной дождь или мокрый снег. Автомобилистам настоятельно рекомендовали поспешить с заменой летней резины на зимнюю.
