14 октября 2025

Челябинцев предупредили о мокром снеге, ледяном дожде и гололеде

Синоптики предупредили о гололеде (архивное фото)
Синоптики предупредили о гололеде (архивное фото)

В Челябинской области начнется мокрый снег и ледяной дождь, который приведет к образованию гололеда. О ненастье предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) со ссылкой на данные синоптиков Челябинского гидрометеоцентра.

«По данным Челябинского ЦГМС ночью и утром 16 октября на севере Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, ледяного дождя и мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица, гололед, отложение мокрого снега на провода», — отметили в ЕДДС.

Синоптики заранее предупреждали о битве двух атмосферных фронтов в небе над регионом. Они сообщали, что из-за холодного воздуха осадки будут превращаться в ледяной дождь или мокрый снег. Автомобилистам настоятельно рекомендовали поспешить с заменой летней резины на зимнюю.

